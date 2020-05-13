لجنة التخطيط تستقر علي بقاء سيد عبدالحفيظ في منصبه بالأهلي

أستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي بقاء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في منصبه وعدم المساس به خلال الفترة المقبلة ، وحسمت اللجنة برئاسة محسن صالح وعضوية خالد بيبو وزكريا ناصف القرار النهائي بعد مداولات ومناقشات طويلة شارك فيها محمود الخطيب رئيس النادي.





ورأت اللجنة أن سيد عبدالحفيظ هو نموذج جيد لمدير الكرة ويقدم مردودا مميزا وإن كانت قد خانته بعض الأمور في الموسم الجاري فمن الواجب تقويمه والحفاظ علي كارد مهم لمستقبل وحاضر النادي، كما كشفت الإجتماعات أن اللجنة وجهت اللوم لعبدالحفيظ في عدد من الأمور التي برر بعضها مدير الكرة بأنه ليس مسئولًا بمفرده عن أغلبها ولكنه لن ينكر أن هناك أشياء قد حدثت ما لم يكن يجب أن تتم ولكن ضغط المباريات والموسم والمنافسين كانت سببًا رئيسيًا فيها.





وجددت إدارة النادي ولجنة التخطيط ثقتها في سيد عبدالحفيظ بعد فترة من الجدل حول مصير مدير الكرة ومنحته الضوء الأخضر لعلاج الأزمات وأخرها موضوع يخص أحد كباتن الفريق حاليًا علي أن يقدم تقريرًا عن الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.





وتري اللجنة أن التعديلات التي تتم علي لائحة فريق الكرة ليس لها علاقة بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة نهائيًا ولكنها تصحيح لبعض الأمور وترسم شكل العلاقة بين اللاعبين والنادي في الفترة المقبلة فيما يخص الحقوق المالية للبرامج والإعلانات وهو شئ طبيعي يحدث في كل فرق العالم، بل أن تنظيم هذا الأمر لا يعتبر تقليصا من صلاحيات مدير الكره نهائيًا بل هو إزالة ضغوط من علي كاهله تأخذ من وقته الكثير ويجب عليه التركيز في أمور الفريق فقط بينما الظهور الإعلامي والإعلاني للاعبين والجهاز الفني بالكامل سيكون قراره من لجنة التخطيط ومحمود الخطيب نفسه.





وكشفت اللجنة أن موقف سيد عبدالحفيظ ليس مرتبطًا بظهوره في برنامج رمضاني من عدمه خاصة أن هذا الملف قد تم حسمه بشكل نهائي والأخير مستمر في منصبه دون أي تعديل.



