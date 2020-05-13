أكبر نسبة وفيات في العالم.. محافظات يمنية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت محافظة مأرب اليمنية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.





وكانت صحيفة "الأيام" البحرينية أفادت اليوم بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 67 حالة بعد تسجيل 9 حالات أمس في 3 محافظات كانت خالية من الوباء حتى عصر أمس.





وسجلت اليمن 10 حالات وفاة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وبذلك تعد أعلى نسبة وفيات على مستوى العالم حيث تبلغ نسبة الوفيات 14.9 من إجمالي عدد الإصابات.





وسجلت اليمن أول إصابة لها بفيروس كورونا المستجد في 10 إبريل الماضي.



