العراق يسجل 119 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاع إعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت الصحة العراقية إنها سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 3.032 شخصا.





كما سجل العراق 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 115 شخصا.





وخصص البنك الدولي اليوم، 33.6 مليون دولار لمساعدة العراق في مواجهة تفشب فيروس كورونا، مع وجود دعوات لتفرض حظر شامل مع ارتفاع أعداد المصابين.





وتجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا جول العالم 4 ملايين و376 ألفا، ووإجمالي الوفيات 294 ألفا، والمتعافين مليون و623 ألفا.