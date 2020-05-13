AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"ربنا هو الرحيم".. أغنية لخريجي الأزهر دعما لحملة "الصلاة من أجل الإنسانية"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:03 م
حملة الصلاة من أجل
حملة "الصلاة من أجل الانسانية"
Advertisements
محمد شحتة
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع البحيرة، أغنية بعنوان "ربنا هو الرحيم"، تزامنا مع مشاركتها في حملة"الصلاة من أجل الإنسانية"، التي تنطلق غدًا الخميس، برعاية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.



الأغنية من إنتاج فرع المنظمة بمحافظة البحيرة، برئاسة الشيخ محمد مزروعة، وكلمات محمد عاشور يحيى، وألحان وغناء نور النوام، وإخراج أحمد سويدان.


ودعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر جميع أعضائها للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية، من خلال فروعها بالمحافظات وفروعها بالخارج  للتضامن مع هذا اليوم العالمي، لكافة الأديان السماوية بالدعاء والصوم ليرفع الله وباء "كورونا", وأن يغيث البشر من هذا الابتلاء وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه، وينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 مايو.. «العليا للأخوة الإنسانية» تطلق نداء عالميا للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

أبو مازن يدعو الفلسطينيين للمشاركة في دعوة اللجنة العليا للأخوة «الصلاة من أجل الإنسانية»

بعد دعوة "العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة لرفع وباء كورونا.. إشادة عالمية وترحيب واسع بالمشاركة

الأمين العام للأمم المتحدة يشارك شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في الصلاة من أجل الإنسانية

الرئيس اللبناني يرحب بمبادرة "العليا للأخوة" للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية

14 مايو يوم للصلاة لرفع كورونا.. مقترح الأخوة الإنسانية يحظى بتأييد عالمي.. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان ورئيسا فلسطين ولبنان يرحبان بالفكرة.. وغوتيريس: علينا المشاركة

ترشيحاتنا

قرار جديد من لجنة التخطيط بالأهلي

موعد أذان المغرب 20 رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

اخبار الرياضة| سبب طرد عمرو وردة.. كاف يحسم مشاركة الزمالك في مونديال الأندية.. صالح جمعة يسخر من قلة مشاركته مع الأهلي.. فايلر يطلب ضم باهر المحمدي

السعودية تعلن عن 453 وظيفة عمل شاغرة بشروط خاصة

حقيقة عودة الصلوات يوم 18 مايو.. الكنيسة تجيب

تسجيل صوتي.. أمير كرارة: إحنا كتير ومبنخلصش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة