"ربنا هو الرحيم".. أغنية لخريجي الأزهر دعما لحملة "الصلاة من أجل الإنسانية"

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع البحيرة، أغنية بعنوان "ربنا هو الرحيم"، تزامنا مع مشاركتها في حملة" الصلاة من أجل الإنسانية "، التي تنطلق غدًا الخميس، برعاية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.













الأغنية من إنتاج فرع المنظمة بمحافظة البحيرة، برئاسة الشيخ محمد مزروعة، وكلمات محمد عاشور يحيى، وألحان وغناء نور النوام، وإخراج أحمد سويدان.









ودعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر جميع أعضائها للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية، من خلال فروعها بالمحافظات وفروعها بالخارج للتضامن مع هذا اليوم العالمي، لكافة الأديان السماوية بالدعاء والصوم ليرفع الله وباء "كورونا", وأن يغيث البشر من هذا الابتلاء وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه، وينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الفيروس.



