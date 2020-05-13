تركيا تسجل 1639 إصابة جديدة و58 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143.114 شخصا.









وسجلت تركيا أيضا 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3952.









وكانت تركيا سجلت أمس 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.









وتحتل تركيا المركز التاسع عالميا بين أكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا.









وتجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 4 ملايين و376 ألفا، وإجمالي الوفيات 294 ألفا، والمتعافين مليونا و623 ألفا.



