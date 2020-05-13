الكويت: صرفنا مستحقات العاملين في الأندية ومستعدون لعودة النشاط الرياضي

قال الدكتور صقر الملا – نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية – الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت، إن بلاده صرفت لكل العاملين في الأندية كافة مستحقاتهم لشهر أبريل ومايو لضمان قدرتهم على استيفاء كافة احتياجاتهم خاصة خلال الشهر الكريم.
جاء ذلك خلال ندوة تفاعلية عقدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية عن بعد تحت عنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.
وأشار الملا إلى ان الكويت تخضع حاليا لحظر شامل لكنها مستعدة لعودة النشاط الرياضي في أوي وقت ويمكن البدء بالألعاب الزوجية التي يكون فيها الاحتكاك اقل وبدون جمهور.
يذكر أن الندوة ناقشت أثر أزمة فيروس كورونا على منافسات البيئة الرياضية على المستوى الدولي والقاري والمحلي، أثر أزمة فيروس كورونا على العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء كانت عقود الرعاية او عقود احتراف اللاعبين أو عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية، التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا، مستقبل الأنشطة الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.