AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكويت: صرفنا مستحقات العاملين في الأندية ومستعدون لعودة النشاط الرياضي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
قال الدكتور صقر الملا – نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية – الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت، إن بلاده صرفت لكل العاملين في الأندية كافة مستحقاتهم لشهر أبريل ومايو لضمان قدرتهم على استيفاء كافة احتياجاتهم خاصة خلال الشهر الكريم.


 جاء ذلك خلال  ندوة تفاعلية عقدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية عن بعد تحت عنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.

وأشار الملا  إلى ان الكويت تخضع حاليا لحظر شامل لكنها مستعدة لعودة النشاط الرياضي في أوي وقت ويمكن البدء بالألعاب الزوجية التي يكون فيها الاحتكاك اقل وبدون جمهور.

يذكر أن الندوة ناقشت أثر أزمة فيروس كورونا على منافسات البيئة الرياضية على المستوى الدولي والقاري والمحلي، أثر أزمة فيروس كورونا على العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء كانت عقود الرعاية او عقود احتراف اللاعبين أو عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية، التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا، مستقبل الأنشطة الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يكشف حقيقة تسريح مدربين ولاعبين في فرق الناشئين بسموحة

سموحة يزف بشرى سارة للعاملين بالنادي

وليد الفراج يعلن الموعد المقترح لعودة الدوري السعودي

العربية للتنمية الإدارية تناقش تداعيات أزمة كورونا على العقود الرياضية

استئناف الدوريات .. متغيرات في مستقبل كرة القدم بسبب فيروس كورونا

الأولمبية تشارك في ندوة مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات فيروس كورونا.. صور

ترشيحاتنا

كان صديقي وبحبه.. حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية

باحث: فيروس كورونا لم ينشأ في ووهان الصينية .. تفاصيل مثيرة

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

تامر أمين: بعد "ما سمي ثورة 2011" رفضت المشاركة في المهزلة الإعلامية

حازم إمام: عبد الله السعيد مش مهاري.. وأبوتريكة أفضل مني.. وجمال حمزة أحسن من لعب بجواري.. فيديو

ما علاقة فيروس كورونا بـ مرض الإيدز .. الصحة العالمية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط صيدليات تبيع الكمامات بأسعار مبالغ فيها.. صور

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت