اللجنة الأولمبية المصرية: جهزنا خطة لتأهيل اللاعبين بمجرد عودة النشاط الرياضي

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية أن اللجنة الأوليمبية جهزت خطة لتأهيل اللاعبين بمجرد عودة النشاط الرياضي.
جاء ذلك في ندوة تفاعلية عن بعد Online بعنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء
افتتح الندوة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بكلمة قال فيها إن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أنعكست على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكافة مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بكافة صورها.
وأشار إلى أنه تم تأجيل كافة المنافسات الدولية والقارية والمحلية وتعليق الأنشطة الرياضية بكافة صورها، كذلك فرضت هذه الأزمة العديد من الاشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من التزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة.
يذكر أن الندوة ناقشت أثر أزمة فيروس كورونا على منافسات البيئة الرياضية على المستوى الدولي والقاري والمحلي، أثر أزمة فيروس كورونا على العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء كانت عقود الرعاية او عقود احتراف اللاعبين أو عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية، التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا، مستقبل الأنشطة الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.