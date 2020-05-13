الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تطرح عددا من الأعمال القصيرة لدعم الحجر الصحي المنزلي

تواصل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عرض أفلام أردنية وعربية شاركت حديثا بمهرجانات عربية وعالمية دعما منها للبقاء بالمنازل وتطبيق الحجر الصحي.





- سلام

الفيلم الأول بعنوان «سلام « للمخرج الاردني زين الدريعي وهو انتاج اردني سويدي ألماني مشترك عام 2019.





فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي، وعرض في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ومهرجان توزير السينمائي الدولي وإنتر فيلم برلين وImagine India والمهرجان الرابع للسينما الهندية العالمية -20 ومهرجان الفيلم الأوروبي في مدينة ليل.





- عيني

حاز الفيلم الجائزة الذهبية في مسابقة الأكاديمية (الأوسكار) للطلاب في 2016 عن فئة أفلام الرسوم التحريكية الأجنبية. كما تنافس في مسابقة المهر القصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي حيث عُرض للمرة الأولى عالميا قبل عشرة أيام. كما عرضته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.





- ألوان من المقاومة

حاز الفيلم جوائز في مهرجان كولورادو الدولي للنشاط السينمائي وحفل جوائز Spotlight للأفلام الوثائقية وجوائز لندن المستقلة للأفلام. وقد عرض في العديد من المهرجانات السينمائية بما في ذلك: مهرجان نيو هافن للأفلام الوثائقية ومهرجان جورجيا للأفلام الوثائقية ومهرجان الأفلام السياسية والاجتماعية القصيرة ومهرجان الفيلم العربي في المتحف العربي الأمريكي الوطني ومهرجان أفلام وثائقية بلا حدود ومهرجان الأفلام الطويلة الدولي للقصة القصيرة. كما عرضته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.







