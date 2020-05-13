AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تطرح عددا من الأعمال القصيرة لدعم الحجر الصحي المنزلي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

تواصل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عرض أفلام أردنية وعربية شاركت حديثا بمهرجانات عربية وعالمية دعما منها للبقاء بالمنازل وتطبيق الحجر الصحي.


- سلام

الفيلم الأول بعنوان «سلام « للمخرج الاردني زين الدريعي وهو انتاج اردني سويدي ألماني مشترك عام 2019.


فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي، وعرض في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ومهرجان توزير السينمائي الدولي وإنتر فيلم برلين وImagine India والمهرجان الرابع للسينما الهندية العالمية -20 ومهرجان الفيلم الأوروبي في مدينة ليل.


- عيني

حاز الفيلم الجائزة الذهبية في مسابقة الأكاديمية (الأوسكار) للطلاب في 2016 عن فئة أفلام الرسوم التحريكية الأجنبية. كما تنافس في مسابقة المهر القصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي حيث عُرض للمرة الأولى عالميا قبل عشرة أيام. كما عرضته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.


- ألوان من المقاومة

حاز الفيلم جوائز في مهرجان كولورادو الدولي للنشاط السينمائي وحفل جوائز Spotlight للأفلام الوثائقية وجوائز لندن المستقلة للأفلام. وقد عرض في العديد من المهرجانات السينمائية بما في ذلك: مهرجان نيو هافن للأفلام الوثائقية ومهرجان جورجيا للأفلام الوثائقية ومهرجان الأفلام السياسية والاجتماعية القصيرة ومهرجان الفيلم العربي في المتحف العربي الأمريكي الوطني ومهرجان أفلام وثائقية بلا حدود ومهرجان الأفلام الطويلة الدولي للقصة القصيرة. كما عرضته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان.



كان مهرجان عمان السينمائي أعلن عن تأجيل دورة 2020 تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المهرجان فى بيان رسمى إنه في ضوء الوضع العالمي والتطورات السريعة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، اتخذنا القرار الصعب بتأجيل النسخة الأولى من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم.

وأضاف بيان المهرحان: تم التوصل إلى هذا القرار عقب القيود الصارمة التي تم فرضها على السفر والتنقل والتجمعات تماشيًا مع متطلبات الصحة العامة.

وأكدت إدارة المهرجان أنها حددت الفترة من 20 إلى 25 (أغسطس) 2020 لتقام الدورة الأولى في عمان، على أمل أن يتم حل هذه الأزمة الصحية العالمية بحلول ذلك الموعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التعليم : مد فترة تسليم أبحاث طلاب المدارس حتى 18 مايو

وزير التعليم يكشف الحقائق لـ صدى البلد: لا أخضع لفحوصات كورونا ولم أحضر جلسات مع نائبة البرلمان المصابة.. والدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. وأناشد الرأي العام الحذر من الشائعات

منة عرفة: مش عارفة أحقق أحلامي بسبب فيروس كورونا.. التفاصيل

مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور

بعد اعتراف بيومي فؤاد بتواضع مسلسل رجالة البيت.. أحمد فهمي وأكرم حسني في ورطة

تشييع جثمان ابن وزير الإسكان السعودي إلى مثواه الأخير.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط صيدليات تبيع الكمامات بأسعار مبالغ فيها.. صور

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت