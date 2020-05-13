كواليس القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

كان موقع البوابة الخليجي، كشف الأسبوع الماضي عن إلقاء القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، على خلفية أزمته مع الفنانة مريم حسين، إذ أدعت أن الأول يلاحقها ويعين رجالا ليتعقبوها.





ولم يظهر صالح الجسمي على أي من حساباته الرسمي على السوشيال ميديا منذ آخر منشور له عبر انستجرام في الأول من مايو الجاري، ما أكد أخبار القبض عليه.





في الوقت ذاته، نشرت مريم حسين، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بانستجرام، تعليقًا كتبت فيه: «الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات»، وذلك تزامنًا مع الأخبار المنتشرة حول القبض على، صالح الجسمي.





تعود أزمة مريم حسين، إلى العام قبل الماضي، حينما انتشر لها مقطع فيديو مع مطرب راب، حيث تبادلا الرقصات بشكل مثير، الأمر الذي جعل الإعلامي صالح الجسمي، يعلق على تلك الفيديوهات ويصفها بـ الإباحية.





بعد ذلك، احتد الخلاف، وتراشق كل من مريم حسين وصالح الجسمي بالسباب والشتائم، والتصريحات المسيئة، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء، إذ قام الجسمي بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية يتهمها فيها ب" هتك العرض بالرضا مع مغني راب والسب والقذف في حقه".





في المقابل، ردت مريم حسين، على الجسمي، بدعوى أخرى اتهمته فيها بالسب والقذف، واستمر الصراع في المحاكم لمدة عامين، حتى قضت محكمة جنح دبي في شهر يوليو 2019 بالحبس 3 أشهر للفنانة المغربية وترحيلها عن الإمارات وذلك بتهمة هتك العرض مع مغني راب في احتفالات رأس السنة الميلادية.



