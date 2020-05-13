تامر أمين لـ إيناس الدغيدي: انا رجعي وأفتخر ..فيديو

رد الإعلامى تامر أمين، على تساؤل المخرجة إيناس الدغيدى، هل تامر شكله مودرن لكن عقليته قديمة؟، قائلا:" لأ مش حقيقى لكن ربما أكون بالمعنى اللى عايزة تقوليه إنى رجعي وأفتخر".





جاء ذلك خلال استضافة تامر أمين فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".





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من جانبها ردت المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة:" الحياة مش محتاجه انك تكون رجعي، الدنيا اختلفت تماما مش قادر تتطور مع اللى بيحصل".





وأوضح تامر أمين، قائلا:" الرجعى اللى أقصده انا بالمحافظة مع مواكبة التطور غير الضار بالقيم والمبادئ".