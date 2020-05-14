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اقتصاد

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

الخميس 14/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك نحو 217 ألف شقة لمحدودى الدخل يتم تنفيذها ضمن المشروع بـــ3 محافظات.


وأوضحت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن المحافظات الثلاث التى ينفذ بها هذا العدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى محدودى الدخل "المليون وحدة" هى "القاهرة والجيزة وبورسعيد.


وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه فى محافظة بورسعيد، جار تنفيذ 17428 وحدة سكنية ضمن المشروع بكل من مدينتى (بورفؤاد – بورسعيد).


وفى محافظة الجيزة التى تشهد تنفيذ العدد الأكبر من الوحدات ضمن المحافظات الثلاث وهو 147 ألف وحدة يتم تنفيذ  77424 وحدة سكنية فى مدينة حدائق أكتوبر وفى مدينة أكتوبر الجديدة 70272 وحدة.


وتشهد القاهرة فى مدينة بدر،  تنفيذ 52128 وحدة سكنية، والوحدات الجارى تنفيذها بمساحة 90 مترا مربعا بنظام 3 غرف وصالة، باستثناء نسبة محدودة تنفذ بنموذج 75 مترا مربعا غرفتين وصالة، لتلبية بعض الطلبات المحدودة التى تلقتها وزارة الإسكان للحصول على النموذج الأصغر حجما.
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