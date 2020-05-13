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اقتصاد

البنك المركزي يسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الصناعي بـ 100 مليار جنيه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:57 م
البنك المركزي يصدر
البنك المركزي يصدر قرارا بالسماح لشركات المقاولات
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محمد يحيي
قرر البنك المركزي المصري، السماح للشركات العاملة في قطاع المقاولات والبالغ حجم أعمالها أو إيرادها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر؛ بالاستفادة من مبادرة القطاع لخاص الصناعي والقطاع الزراعي بقيمة تبلغ  100 مليار جنيه.


قال خطاب مرسل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك؛ إنه سبق اطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية  لدعم الاقتصاد القومي.


أوضح " عامر" عبر خطابه أن تلك المساندة لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد علي القطاعات الاقتصادية المختلفة.


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أشار الخطاب إلي أن ذلك الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتقليل الأعباء عن كاهل قطاع المقاولات ولضمان استمرار توفير فرص العمل ورفع معدلات النمو .


وأطلق البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعين الصناعي والزراعي الخاص بفائدة متناقصة بنسبة 8%.

البنك المركزي يسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الصناعي بـ 100 مليار جنيه
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