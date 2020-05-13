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اقتصاد

وكالة «فيتش»: مصر تحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول توقعات وكالة "فيتش" بانخفاض معدلات نمو دول شمال أفريقيا.

أوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تتوقع أن تحافظ مصر على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن 0.1% معدل النمو المتوقع ان تحققه دول شمال افريقيا حتى نهاية عام 2020 وفقا لتوقعات الوكالة مقارنة بالمؤتمر التي تحقق في عام 2019 والبالغ 3.6%.

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات وكالة "فيتش" بانخفاض معدلات نمو دول شمال أفريقيا إلا أنها أكدت أن مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وكالة «فيتش»: مصر تحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا
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