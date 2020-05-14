AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

حمدي المهدي يكتب: ذهب إبراهيم نصر وبقي لنا رامز

الخميس 14/مايو/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
في منتصف هذا الأسبوع بلغنا خبر وفاة الفنان الراحل ابراهيم نصر صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية" والذي كان يذاع علي التليفزيون المصري بداية هذه الألفية.


كنت أتابع برنامج "الكاميرا الخفية" حين كانت في نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية تقريبا كاملة .


أذكر "إيفيهات" البرنامج التي كنا نرددها في المدرسة صباح اليوم التالي لعرض البرنامج وأذكر أننا كنا نشاهد البرنامج مستمتعين بطريقته البسيطة في التمثيل على "تعيس الحظ" الذي يلقاه إبراهيم نصر في الشارع .


كان أسلوب التهريج أشبه بتهريجنا وكنا نحن أطفالا لا يخرج عن طور الأدب ويظل في حدود التهريج البسيط.


توقف برنامج الكاميرا الخفية منذ سنوات عديدة فاتحا الباب لبرامج أخرى تصدى لها كثيرون مثل رامز جلال وهاني رمزي وأحمد آدم ومحمد فؤاد غير أن برنامج رامز كان صاحب النصيب الاكبر من المشاهدات ما جعله يبقي الوحيد تقريبا الآن .


غير أن هذا البرنامج دأب علي الخروج عن دائرة التهريج ودخل الى دائرة الترويع فرأينا ضيوفا عديدين يشرفون على الموت ورأينا حيوانات متوحشة يتم ترويع الضيوف بها .


الأزمة الأكبر تكمن في نسب المشاهدة الهيستيرية من الأطفال لهذا البرنامج وكيف يجعلهم هذا البرنامج يستسيغون ترويع الآخر بهذا الشكل بل ومتابعة شخص فاقد للوعي من الخوف بمزيد من الضحك .


رحم الله ابراهيم نصر ورحم الله ثقافتنا التي تنجرف يوما بعد يوم ولنستمر في الضحك على رامز وعلى أنفسنا .
Advertisements

ترشيحاتنا

الدوحة على صفيح ساخن.. إطلاق نار بمحيط السفارة التركية في قطر.. فيديو

رفع سعر تذكرة القطارات "المكيف والمميز".. وزير النقل يوضح.. فيديو

كواليس القبض على شقيق المطرب الإماراتي حسين الجسمي

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

رد فعل الجمهور السوداني بعد خروج رضوان البرنس من السجن.. شاهد

كيفية صلاة التهجد .. 9 أمور لتصليها في البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة