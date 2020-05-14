حمدي المهدي يكتب: ذهب إبراهيم نصر وبقي لنا رامز

في منتصف هذا الأسبوع بلغنا خبر وفاة الفنان الراحل ابراهيم نصر صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية" والذي كان يذاع علي التليفزيون المصري بداية هذه الألفية.









كنت أتابع برنامج "الكاميرا الخفية" حين كانت في نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية تقريبا كاملة .









أذكر "إيفيهات" البرنامج التي كنا نرددها في المدرسة صباح اليوم التالي لعرض البرنامج وأذكر أننا كنا نشاهد البرنامج مستمتعين بطريقته البسيطة في التمثيل على "تعيس الحظ" الذي يلقاه إبراهيم نصر في الشارع .









كان أسلوب التهريج أشبه بتهريجنا وكنا نحن أطفالا لا يخرج عن طور الأدب ويظل في حدود التهريج البسيط.









توقف برنامج الكاميرا الخفية منذ سنوات عديدة فاتحا الباب لبرامج أخرى تصدى لها كثيرون مثل رامز جلال وهاني رمزي وأحمد آدم ومحمد فؤاد غير أن برنامج رامز كان صاحب النصيب الاكبر من المشاهدات ما جعله يبقي الوحيد تقريبا الآن .









غير أن هذا البرنامج دأب علي الخروج عن دائرة التهريج ودخل الى دائرة الترويع فرأينا ضيوفا عديدين يشرفون على الموت ورأينا حيوانات متوحشة يتم ترويع الضيوف بها .









الأزمة الأكبر تكمن في نسب المشاهدة الهيستيرية من الأطفال لهذا البرنامج وكيف يجعلهم هذا البرنامج يستسيغون ترويع الآخر بهذا الشكل بل ومتابعة شخص فاقد للوعي من الخوف بمزيد من الضحك .







