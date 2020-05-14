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وزير النقل: 1.2 مليون شخص استقلوا المترو اليوم.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 12:37 ص
وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
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البهى عمرو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 1.2 مليون شخص استقلوا مترو الأنفاق أمس.


وكشف "الوزير"، في تصريحات متلفزة، عن أن العدد سيكون أكبر اليوم، الخميس، ونسعى لتوفير قطارات جديدة.


وأضاف كامل الوزير، أنه تم الدفع بقطارات كثيرة وكل قطار يدخل فى أقل من دقيقتين.


ولفت كامل الوزير إلى أن القطارات كانت تخرج قبل موعدها المحدد لتقليل الزحام بمحطات المترو.


وأوضح كامل الوزير، أن المواطنين تفاعلوا مع الموظفين وارتدوا الكمامة، ومن لم يحصل على كمامة يضع منديلا أو التحجيبة التي ترتديها النساء.


وأشار كامل الوزير، إلى أنه تابع بنفسه مدة التقاط وبين القطارات لتقليل الزحام.


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