أحمد موسى يشيد بجولات وزير النقل بالمحافظات والمحطات.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الوزير كامل الوزير قام بعمل جولة مفاجئة على محطة مصر لمعرفة حالة المواصلات.





وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير قام بعمل الجولة فى وقت الذروة .





ولفت إلى أن وزارة النقل تساعد للعيد ولذلك قام الوزير بعمل الجولة لمعرفة آخر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك خلال العيد.





وأوضح أحمد موسى، أن الوزير قام بعمل جولة فى محطة مصر و محطة الشهداء.





وأشار إلى أن الوزير كان أمس فى بنى سويف وتحديدا فى ورشة كوم أبو راضي، والوزير يتابع المزلقانات والكباري فى المحافظات.





وأكد موسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم من الوزير كامل الوزير، وأوضح أنه يتمنى عمل كباري فى منطقتي المنيب و المعادي.