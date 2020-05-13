وداعا السوق السوداء للتذاكر.. وزير النقل يكشف استعدادات عيد الفطر.. فيديو

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استعداد الوزارة خلال عيد الفطر المبارك 2020.





وقال الوزير، إن هناك زيادة فى عدد القطارات، وسيكون هناك توفير للتذاكر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، نقديم الإعلامى أحمد موسى، أن التذاكر متوفرة لجميع القطارات فى العيد.





ولفت كامل الوزير إلى أن تجار السوق السوداء لن يظهروا وهناك خطة موضوعة من الوزارة لتوفير التذاكر للمواطنين.





وأوضح كامل الوزير ، أنه سيتم مواجهة مافيا السوق السوداء، مؤكدا انه لن يكون هناك سوق سوداء لبيع تذاكر القطارات فى العيد.





وأشار كامل الوزير ، إلى أنه يتلقى أكثر من 100 رسالة يوميًا خاصة بمشكلات المواطنين، ويتم حلها فى الحال.