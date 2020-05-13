AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وداعا السوق السوداء للتذاكر.. وزير النقل يكشف استعدادات عيد الفطر.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:48 م
كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل
Advertisements
البهى عمرو

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استعداد الوزارة خلال عيد الفطر المبارك 2020. 


وقال الوزير، إن هناك زيادة فى عدد القطارات، وسيكون هناك توفير للتذاكر.

  

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، نقديم الإعلامى أحمد موسى، أن التذاكر متوفرة لجميع القطارات فى العيد.


ولفت كامل الوزير إلى أن تجار السوق السوداء لن يظهروا وهناك خطة موضوعة من الوزارة لتوفير التذاكر للمواطنين.


وأوضح كامل الوزير ، أنه سيتم مواجهة مافيا السوق السوداء، مؤكدا انه لن يكون هناك سوق سوداء لبيع تذاكر القطارات فى العيد.


وأشار كامل الوزير ، إلى أنه يتلقى أكثر من 100 رسالة يوميًا خاصة بمشكلات المواطنين، ويتم حلها فى الحال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجز بالفيزا وأبلكيشن موبايل.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو لمواجهة زحام عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

صورة جديدة لـ إنجى وجدان مع زوجها | وجمهورها: جميلة زى ما انتى

خلال البث المباشر.. لحظة وفاة محامٍ أردني تحدث عن كورونا.. فيديو

التعليم : مد فترة تسليم أبحاث طلاب المدارس حتى 18 مايو

تعرض نجل مجدي كامل ومها أحمد لأزمة صحية.. التفاصيل

البرنس عاد لينتقم.. محمد رمضان يحتفل بخروجه من السجن بهذه الطريقة

ما علاقة فيروس كورونا بـ مرض الإيدز .. الصحة العالمية تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة