وزير النقل: أتلقى 120 رسالة واتس فى اليوم من المواطنين.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتلقى بين 100 و120 رسالة على الواتس أب يوميًا من المواطنين، وكشف أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين أن هناك كمسريا منع أحد الركاب من التزويغ من دفع التذكرة.

وأضاف كامل الوزير ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيعطى الكمسري مكافأة لمنعه تهرب أحد المواطنين من دفع التذكرة.

ولفت كامل الوزير إلى أن الأموال التى يدفعها المواطن مقابل ركوبه القطار هى حق الدولة.

وأشار كامل الوزير ، إلى أنه نجح بنسبة 70 لـ 80% من منع التزويج ،و أيراد التذاكر زاد 150 % بعد مواجهة تهرب الركاب فى القطارات.

وأوضح كامل الوزير، أنه تولى الوزارة منذ عام وكل شهر يتم إضافة 40 مليون جنيه.