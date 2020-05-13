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وزير النقل: السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا على مرحلة واحدة لحماية أرواح المواطنين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهى عمرو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تعمل على كافة الاتجاهات فى وقت واحد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الجميع بتكليفات.

وأضاف كامل الوزير ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك  1120 مزلقانا، منهم 200 مزلقان  اكثر خطورة.

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ولفت كامل الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتطوير المزلقانات لتأمين عبور المواطنين، والحفاظ عليهم، والرئيس أمر بتطوير المزلقانات التى تهدد حياة المواطنين.

وأوضح كامل الوزير، أن السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا على مرحلة واحدة بأموال كثيرة.

وأشار كامل الوزير ، إلى أن، الرئيس السيسي وفر له الأموال وتم تطوير 33 مزلقانا. 


وأكد أن هناك مزلقانات خطيرة جدًا وتتسبب فى شلل الشوارع و تتسبب فى تعرض حياة المواطنين للخطر.

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