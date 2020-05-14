بعد سلبية نتائج التحاليل.. خروج الفريق الطبي من عزل نزل الشباب بدمنهور

سادت فرحة عارمة بين أعضاء الفريق الطبى بمركز التعليم المدنى"نزل الشباب"بدمنهور بمحافظة البحيرة لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة فور ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم والتى أكدت سلبية حالة جميع أفراد الفريق والبالغ عددهم 16عضوا وخلوهم من أى أعراض لفيروس كورونا .





وأوضح مصدر مسؤول أنه تم سحب عينات من مسحات الفريق الطبى اول أمس الثلاثاء مرتين لتحليلها للتأكد من عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم مؤكدًا أن جميع أعضاء الفريق الطبى كانوا فى حالة ترقب شديدة فى انتظار نتيجة التحاليل للاطمئنان على صحتهم للعودة إلى أسرهم وأولادهم .





وأكد أن جميع أعضاء الفريق الطبى غادروا نزل الشباب متجهين إلى منازلهم لقضاء فترة العزل لمدة أسبوعين مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم العمل للفريق الطبى الثانى .









وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة قد أعلنت عن تسجيل ٢٠حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 8حالات بدمنهور 3حالات بمركز شبراخيت وحالتين بكفر الدوار وحالتين آخرين بكوم حماده وحالة بكل من مراكز إيتاى البارود،ابوحمص،المحمودية،الدلنجات،النوبارية.





وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأن مركز ومدينة دمنهور سجلت أعلى عدد من الاصابات بفيروس كورونا المستجد بينهم شاب 20 سنة من،سيدة 45 سنة، رجل 50 سنة جميعهم من منطقة شبرا، رجل 60سنة دمنهور،شاب 35 سنه مقيم بمدينة دمنهور، رجل 54 سنة من قرية شرنوب بمركز دمنهور ،سيدة 50 سنة، رجل 60 سنة من قرية دنشال.



