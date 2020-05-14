مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

استعرض برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز"، عددًا من الكمامات المنتشرة في الأسواق وخطورة بعضها.

وكشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالى، في مداخلة بالبرنامج، عن مدى علاقتها بالحماية من فيروس كورونا، قائلًا "مينفعش أى مواطن يخرج من بيته بدون ماسك".

وأوضح أن "الماسك القماش الأسود منتشر بكثرة ويباع في المترو وعلى الأرصفة، ولكن مالوش أي قيمة ولا يحمي"، موضحا أنه "يمنع ويحمى من التراب فقط، لكن لا يحمى من البكتريا أو الفيروسات".

وتابع "احتمالية انتقال الفيروس بين مرتدى الماسكات صفر.. ويفضل الماسك الأزرق.. الماسك يستخدم للوقاية.. ولا يصح أن نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف".





وواصل "القناع مش للمواطن العادى، ويفضل استخدامه للأطقم الطبية، وكمامات الفلتر يفضل أن يكون استخدامها للأطقم الطبية داخل المستشفيات، أو المرضى داخل المستشفيات، لكن لا يتم ارتداؤها فى الشارع".