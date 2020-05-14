AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

الخميس 14/مايو/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

استعرض برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز"، عددًا من الكمامات المنتشرة في الأسواق وخطورة بعضها.

 

وكشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالى، في مداخلة بالبرنامج، عن مدى علاقتها بالحماية من فيروس كورونا، قائلًا "مينفعش أى مواطن يخرج من بيته بدون ماسك".

 

 وأوضح أن "الماسك القماش الأسود منتشر بكثرة ويباع في المترو وعلى الأرصفة، ولكن مالوش أي قيمة ولا يحمي"، موضحا أنه "يمنع ويحمى من التراب فقط، لكن لا يحمى من البكتريا أو الفيروسات".

 

وتابع "احتمالية انتقال الفيروس بين مرتدى الماسكات صفر.. ويفضل الماسك الأزرق.. الماسك يستخدم للوقاية.. ولا يصح أن نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف".


 

وواصل "القناع مش للمواطن العادى، ويفضل استخدامه للأطقم الطبية، وكمامات الفلتر يفضل أن يكون استخدامها للأطقم الطبية داخل المستشفيات، أو المرضى داخل المستشفيات، لكن لا يتم ارتداؤها فى الشارع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيفتح ويحمي من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت الزيتون

نصاب في زمن الكورونا .. ممرض يخدع المواطنين بالكمامات المضروبة وهذه هي حيلته.. فيديو

أمل جديد.. مصري يبتكر اختراعا لمواجهة كورونا.. تفاصيل وصور

المدير العام لمكافحة العدوى: الخطورة على الطاقم الطبي بمستشفيات تفتقد أماكن العزل

نموذج وطني.. محمد رمضان يدعم جيش مصر الأبيض بـ ماسكات وقفازات

"البحث العلمي" تتحدى كورونا .. 127 مقترحا تصل إلى بنك الابتكار المصري .. وتطوير أجهزة التنفس الصناعي والكمامات وكابينة لوقاية الاطقم الطبية الابرز

ترشيحاتنا

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

بعد خروجه من السجن.. رضوان البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: اشوفها بتولع

بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

الأعلى للجامعات: تقسيم المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا وعزل العائدين من الخارج ..فيديو

صلاة التسابيح.. تخلص من ذنوبك في دقائق بهذه الطريقة

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية