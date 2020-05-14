بسبب تركه مريم.. متصلة وزوجها يعاتبان أحمد زاهر: مش هنسيب حقها

عاتبت إحدى متابعات مسلسل البرنس الفنان أحمد زاهر على تركه الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس بالمسلسل في الشارع انتقاما من والدها رضوان البرنس بعد دخوله السجن.





وقامت المتابعة بالاتصال على الفنان أحمد زاهر لتعبر له عن غضبها الشديد منه بعد ترك الطفلة مريم في الشارع ليحاول أحمد زاهر إفهام المتصلة أن المشهد مجرد أداء تمثيلي، وأن شخصية فتحي هي الشريرة وليس هو، ولترد عليه قائلة "لا مش فتحي والنعمه انت، انت ترضى حد يعمل كده في بنتك ملك".





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وتابعت المتصلة "انا قاعدة منهارة من امبارح" ويرد احمد زاهر لإرضاءها و الإعتذار عما بدر من فتحي بالمسلسل، لتكمل المتصلة قائلة" إحنا كلنا مستحلفينلك والله احنا كنا بنحبك بس بعد اللي عملته كرهناك ".





وانهارت المتصلة بالبكاء، وقام زوجها بتهديد احمد زاهر، قائلًا "إحنا مش هسيبك وهنجيب حق مريم انت لازم ترجع البنت، احنا بنجمع الناس وهنجيلك 6 اكتوبر".









ويشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



















