أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

أنتجت شركة De Dion-Bouton الفرنسية لصناعة السيارات وعربات السكك الحديدية بين عامي 1883 و1953 العديد من الطرازات والموديلات الكلاسيكية كانت في وقت من الأوقات هي الأكبر في العالم على الإطلاق.





وقامت الشركة الفرنسية بتصنيع واحدة من أقدم السيارات فى بريطانيا وقتها من طراز De Dion-Bouton عام 1901 تحتوي على محرك يبلغ عمره 119 عامًا، ويعمل بشكل طبيعي.





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وخضع الطراز الكلاسيكي من سيارات De Dion Bouton مؤخرًا لعملية ترميم كاملة للمحركات، وتم بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 50 ألف جنيه إسترليني و60 ألف جنيه إسترليني فى أحد المزادات العلنية ببريطانيا عام 2019.





وكانت السيارة العتيقة المعروضة تحت الملكية نفسها على مدار العشرين عامًا الماضية، إلى جانب 14 سيارة قديمة تعمل من لندن إلى برايتون في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

السيارة القديمة يمكنها استيعاب أربعة ركاب، وتفتخر برقمها الأصلي، الذي تم إصداره في إبسويتش في العام 1904، ورغم ميزاتها التقليدية، فقد تلقت السيارة تصليحات لمحركها بقيمة 7500 جنيه إسترليني في مارس عام 2019، مما أعادها لحالتها الجميلة والأصلية .





ورغم أن السيارة سليمة وجاهزة تمامًا للسير في الشوارع، إلا أن الخبراء يوصون مالكيها الجدد بالاستفادة من قدرتها الكلاسيكية وتشغيلها بشكل صحيح.





وقال روجر نويل من شركة H&H Classics هذه فرصة ليتمتع بامتلاك قطعة من تاريخ السيارات مع الذوق الفرنسي ومن إحدى الماركات الكبرى، وسيتمكن المالك الجديد المحظوظ لهذه السيارة من تسجيلها فورًا.



