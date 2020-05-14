AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يطالب رسميا بـ استكمال الدوري والمشاركة في البطولة الأفريقية ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 03:45 ص
فريق المقاولن العرب
فريق المقاولن العرب
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب ، أن الدوري هذا الموسم يجب أن يتم استكماله لأنه القرار الأصلح للعبة، مشيرا إلى أن الفريق من حقه أن يشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل. 

وأضاف محمد عادل في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 2"، أن النادي يطالب باستكمال البطولة؛ نظرا لأنه القرار الأنسب وليس لأن المقاولون صاحب المركز الثاني في البطولة. 


وتابع محمد عادل أن الفريق هو الأحق بالمشاركة في البطولة الافريقية ، مشددا على أن المقاولون العرب يمتلك جماهير عريضة في مصر والوطن العربي من جميع الأعمار. 

وأكمل محمد عادل أن الفريق كان يقدم أداء جيدا الموسم الماضي، ووصل للمركز الخامس، ولم يتم اختياره للمشاركة في البطولة العربية. 

وأعلن محمد عادل، تمسك النادي باستكمال البطولة لهذا الموسم وفي حال إلغائها يتم اختياره للمشاركة في البطولة الافريقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب: قادرون على المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوض طاهر محمد طاهر

لا أهلي ولا زمالك .. المقاولون العرب يحدد شرط رحيل طاهر محمد طاهر

الأهلي يريد ضمه.. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

أصوات بكاء وظهور أشباح.. استيقاظ التماثيل ومومياوات مصرية في المتحف البريطاني|شاهد

بفارق 15 دقيقة.. مدينة نيويورك تنجو من كارثة بسبب صاروخ صيني

مات وحيدا داخل شقته.. قصة وفاة شاب مصري في أمريكا بفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو

مرتضى منصور يفتح النار على عمر الجنايني بسبب تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء البطولة.. فيديو

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

كارتيرون والأهلى وأزمة نادى القرن.. 3 قرارات هامة لمجلس إدارة الزمالك.. فيديو

مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

معندناش مشكلة في العودة.. مرتضى منصور يرفض منح الدوري للأهلي

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

7 ملايين دولار.. الزمالك يوضح شروط الاستغناء عن فرجاني ساسي

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ صالح جمعة: بلاش تعمل زيي

المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

خالد الغندور: أقسم بالله سيتم إلغاء الدوري.. وشكوك حول إقامة الموسم الجديد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيروس كورونا يقضي على رضيع بريطاني عمره 3 أيام.. تفاصيل

بإطلالة جذابة.. جويل مردينيان تستعرض أناقتها.. شاهد