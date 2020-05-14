المقاولون العرب يطالب رسميا بـ استكمال الدوري والمشاركة في البطولة الأفريقية ..فيديو

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب ، أن الدوري هذا الموسم يجب أن يتم استكماله لأنه القرار الأصلح للعبة، مشيرا إلى أن الفريق من حقه أن يشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.
وأضاف محمد عادل في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 2"، أن النادي يطالب باستكمال البطولة؛ نظرا لأنه القرار الأنسب وليس لأن المقاولون صاحب المركز الثاني في البطولة.
وتابع محمد عادل أن الفريق هو الأحق بالمشاركة في البطولة الافريقية ، مشددا على أن المقاولون العرب يمتلك جماهير عريضة في مصر والوطن العربي من جميع الأعمار.
وأكمل محمد عادل أن الفريق كان يقدم أداء جيدا الموسم الماضي، ووصل للمركز الخامس، ولم يتم اختياره للمشاركة في البطولة العربية.
وأعلن محمد عادل، تمسك النادي باستكمال البطولة لهذا الموسم وفي حال إلغائها يتم اختياره للمشاركة في البطولة الافريقية