المقاولون العرب يطالب رسميا بـ استكمال الدوري والمشاركة في البطولة الأفريقية ..فيديو

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في

المقاولون العرب

، أن الدوري هذا الموسم يجب أن يتم استكماله لأنه القرار الأصلح للعبة، مشيرا إلى أن الفريق من حقه أن يشارك في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.