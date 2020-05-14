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فن

لكل جواد كبوة.. أول تعليق من شقيق أحمد فهمي على مسلسل رجالة البيت

الخميس 14/مايو/2020 - 02:30 ص
كريم فهمى واحمد فهمى
كريم فهمى واحمد فهمى
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أحمد إبراهيم - اسماء الحسينى
كتب الفنان كريم فهمى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تعليقا يدعم فيه شقيقه أحمد فهمى بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب مسلسل "رجالة البيت". 

وقال كريم فهمى "آه الناس كانت مستنية منكوا كتير، اه أنتوا إمكانياتكوا أعلي وأنتوا اللي عملتوا ريح المدام والوصية و الواد سيد الشحات وسمير وشهير وبهير وبنات العم وورقة شفرة و البدلة والرجل العناب غير أنك يا أحمد قدمت أعظم أفلام الكوميدي في مصر ( كده رضا ) وغيره".

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وأضاف كريم فهمى "لكل جواد كبوة مع أني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف، المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب، أنا متأكد أن اللي جاي منكوا هيبقي أقوي سواء مع بعض أو كل واحد لوحدة، بحبكوا". 

وصرح أحمد فهمى فى عدد من وسائل الإعلام معتذرا عن العمل ومستواه غير المرضى بالنسبة لجمهوره، قائلًا "آسف انى خذلتكم وبوعدكم اللى جاى احسم ان شاء الله". 

كما قدم أيضا الفنان بيومى فؤاد اعتذارا إلى جمهوره من خلال تصريحات إلى "العربية"، كشف عن سر تواضع مسلسل "رجالة البيت" مؤكدا ان العمل تعرض لصعوبات كثيرة تسببت فى ظهوره بهذا الشكل غير المرضى اهمها انتشار فيروس كورونا. 

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" يقوم ببطولته احمد فهمى واكرم حسنى وعارفة عبد الرسول وبيومى فؤاد وتأليف ايمن وتار واخراج احمد الجندى.  
لكل جواد كبوة.. أول تعليق من شقيق أحمد فهمي على مسلسل رجالة البيت
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