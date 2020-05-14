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سيارات

بطل الفورمولا 1: المسابقات من دون جمهور غير مثالية ولكن ضرورة ..بالفيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، تأثرت السباقات العشرة الأولى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، هذا الموسم إما بالتأجيل وإما الإلغاء.


وأعلن مسئولو "فورمولا 1"، انطلاق بطولة العالم لموسم 2020 بعد الفتح التدريجى والعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى التى قامت بها حكومات الدول عبر إقامة سباق النمسا في الخامس من يوليو المقبل، ولكن هذه المرة بدون جمهور.


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وصرح البريطاني "لويس هاميلتون"، حامل لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1"، فى مقطع فيديو نشرته صفحة شركة مرسيدس، بأن إقامة السباقات بدون جمهور ليست أمرا مثاليا، ولكن يمكن قبوله طالما أنه ضروري لانطلاق الموسم.


وأضاف "هاميلتون"، أنّ إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى في اللحظات الأخيرة مثّل صدمة للنظام، ومن الواضح أنّني أبديت رأيي حول جدوى سفرنا إلى هناك (أستراليا)، واستيقظت في اليوم التالي متحمّسًا لقيادة السيارة، وعلمت بعدها أنّنا لن نتوجّه إلى المضمار .


وتابع أنه لم نكن متأكّدين ممّا سيحدث، وفوّتنا التجارب الأولى، والثانية والتصفيات، بقيت هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع ، و لم نحظَ بفرصة التسابق، كانت أيّامًا صعبة، وعلى إثر ذلك نفتقد شيئًا نعشقه كثيرًا، أفتقد القيادة.

ويأمل مسئولو فورمولا 1- في إقامة 18 سباقا في بطولة العالم قبل نهاية العام ضمن جدول سباقات مضغوط، ويتوقع الإعلان عن جدول المنافسات المعدل قريبا.

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