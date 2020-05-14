بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

رغم النجاح الذي حققته الصين في مكافحة كوفيد -19 والعودة إلى نقطة الصفر في عدد الحالات المصابة، عادت مدينة ثانية في الصين إلى الإغلاق بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما أثار مخاوف من موجة ثانية من الوباء القاتل





فرضت مدينة "يلين" في شمال الصين ، قيودًا على السفر وأغلقت المناطق السكنية والتجمعات المحظورة ، بعد أيام من عودة مدينة "شولان" إلى حالة الإغلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





تسمح فقط للمقيمين بالمغادرة إذا كانت نتائج اختبارهم سلبية خلال 48 ساعة الماضية وأكملوا فترة غير من العزلة الذاتية الصارمة، فقد حذر نائب عمدة مدينة "جيلين " وهو "جاي دونغ بينغ" اليوم من أن الوضع شديد للغاية ومعقد و هناك خطر كبير من انتشار أكبر للفيروس.





وأضاف:"من أجل منع ووقف انتشار الوباء ، قررت مجموعة الوقاية والسيطرة على الوباء في جيلين تنفيذ تدابير المكافحة الصارمة"، وقد أعلن مكتب التعليم في المدينة أنه سيتم إغلاق جميع المدارس بشكل فوري ، وتم حظر أي أنشطة جماعية.





وذكر بيان للحكومة المحلية أنه يجب إغلاق جميع دور السينما والصالات الرياضية المغلقة ومقاهي الإنترنت وأماكن الترفيه المغلقة الأخرى على الفور ، ويجب على الصيدليات الإبلاغ عن جميع مبيعات الحمى والأدوية المضادة للفيروسات.





كانت هناك 21 حالة مرتبطة بعاملة غسيل ملابس، تبلغ من العمر 45 عامًا ، في مدينة شولان، انتشر الفيروس الآن إلى زوجها وثلاث شقيقات وبعض أفراد الأسرة الآخرين ، بحسب هيئة الصحة المحلية.