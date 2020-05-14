الصحة توضح خطة التعايش مع كورونا في مصر بالمصانع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر، بالمصانع ومواقع البناء.





وجاءت الإجراءات المشددة كالتالي:-





يمنع دخول أي شخص إلى أماكن العمل إلا وهو مرتديا الكمامة.





2. تحتاج المصانع إلى التطهير على مدار 24 ساعه للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام وأماكن الدخول المشتركه.





3.تطهير المواد أثناء التسليم والاستلام.





4.مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.





5 منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل.





التقييم الصحي عند نقاط الدخول:-





1. عزل العمال المشتبه بهم حتى وصول السلطات، تعد المصانع غرفة لعزل الشخص المشتبه به.





2.إبلاغ السلطات بمجرد ظهور الأعراض على أي من العاملين في الموقع





3.قياس درجة حرارة العمل بمجرد نزولهم للموقع





4. التأكد من أن جميع العاملين يرتدون معدات الوقاية الشخصية (كمامات وقفازات ونظارات)





5.على جميع العاملين البقاء داخل الموقع خلال مدة العمل ولا يسمح لهم بالخروج من موقع البناء.





6. تجنب الازدحام داخل منطقة العمل والمصاعد والرافعات والمكاتب وأماكن الراحة





7. توزيع أوقات راحة العمال





8.يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.





توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:-









1.توفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توفر كميات مناسبه بها





2.توفير مجموعة حماية كاملة لأمين المخزن





3. التأكيد على استخدام القفازات والأقنعة ووضع مطهرات اليد في جميع الأماكن.





العمل في ورديات:-





يسمح للمصانع أن تعمل على مدار 24 ساعة - ولكنها مقسمة ورديات ليلا ونهازا لضمان ألا تزيد القدرة الاستيعابية عن 30%.









الحجر الصحي الخاص بالامدادات وتخزين البضائع:-





1. تطهير الصناديق بعد إزالة الأغلفة الخارجية





2.عزل وتطهير البضائع.





3 يجب أن يحافظ منفذ البيع بالتجزئة على مسئولية النظافة الصحية لجدولة التسليم والاستلام.





التباعد بوسائل النقل الخاصة بالمصانع:-



