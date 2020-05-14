تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات

كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كواليس إصابة الدكتور محمود سامي، طبيب الحميات ب مستشفى بيلا ، بعدم الرؤية إثر إصابته بالإجهاد وارتفاع ضغط الدم، أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل ببلطيم.





وحصل "صدى البلد"، على صورة من الخطاب المرسل من مديرية الصحة بكفر الشيخ، إلى الدكتور مصطفى غنيم، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والذي يفيد بتعرض الطبيب محمود سامي ، إلى ارتشاح رئوي وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي إلى 7/ 15 على مقياس جلاسكو، وفقدان بصره أثناء عمله ضمن فريق العمل بمستشفى بلطيم النموذجي.





وكشف الخطاب، تعرض الطبيب محمود سامي إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت 9 مايو ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.



وأشار الخطاب إلى تقديم العناية الطبية اللازمة، للطبيب داخل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم استدعاء طبيب الرمد وطبيب نفسية وعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.





وأوضح الخطاب أنه جرى عمل أشعة رنين على المخ وأشعة مقطعية على الصدر بمستشفى كفر الشيخ العام وأشعة مقطعية على العين بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، ومتابعة الحالة من قبل استشاري الرمد بالمركز، وجرى نقل الطبيب المصاب إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.



