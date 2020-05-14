أهم الأخبار.. علاج الطبيب المصاب بعدم الرؤية على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة وعلى رأسها المدارس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحسار جائحة كورونا المستجدة 19-Covid، مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.





قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، تواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأُصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ويعاني من مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية.





قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن المصريين القدماء أصيبوا بعدد من الفيروسات والأوبئة، مشيرًا إلى أن توت عنخ أمون مات بالملاريا بعد فحص للعظام من خلال الـ DNA.





أجاب الإعلامي تامر أمين عن سؤال إيناس الدغيدي عن سبب هجومه على الفنان محمد رمضان لاستفزاز جمهوره والرد عليه «اللي عايز يقول الجملة دي للتسخين يقولها ولكن غير حقيقي».





تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا من مسلسل "البرنس" التى تكشف انتقام رضوان "محمد رمضان" من أشقائه وهو ما قيل إنها صور من أحداث الحلقة الأخيرة.





اقترحت دراسة جديدة طريقة مبتكرة لزيادة القدرة العالمية على تفعيل علاج موجود لفيروس كورونا المستجد من خلال بلازما دم المتعافين، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية.



