أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني ويعلن اللجوء إلى المحكمة الرياضية.. شوبير يكشف موقف رمضان من الأهلي
الخميس 14/مايو/2020 - 07:52 ص
مرتضى منصور
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
7 ملايين دولار.. الزمالك يوضح شروط الاستغناء عن فرجاني ساسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وضع مسئولو النادي، شرطًا أساسيًا نظير موافقتهم على رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن النادي يعد حاليا مذكرة رسمية للجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية من أجل حسم عدد من القضايا الهامة.
وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى ثنائي النادي الأهلي "التونسي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا
" بعد الظهور في أحد البرامج، قائلًا "بطلوا تضحكوا علي الناس، وتعملوا حركات تبينوا فيها الانتماء للأهلي، وكلنا عارفين أن الانتماء للفلوس فقط مش أكتر، والجميع يعلم أننا في عصر الاحتراف".
أكد عمرو السولية
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه كان ينتظر تواجد الغريم التقليدي نادي الزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي شهدت غياب الفارس الأبيض، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بعد اعتبار الخصم منسحبًا.
بعد مرور أيام قليلة على احتفاله بعيد ميلاده الـ 45، رصدت كاميرا الباباراتزي لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام خلال تجوله في شوارع بريطانيا وظهرت علامات الكبر عليه من ناحية التجاعيد في وجهه. كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ومقدم البرامج الرياضية، عن رغبة رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار لصفوف الأهلي في البقاء داخل أروقة القلعة الحمراء. فتح مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة في ظل تردد أنباء حول إمكانية إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم وإعلان الأهلي بطل للدوري .