أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني ويعلن اللجوء إلى المحكمة الرياضية.. شوبير يكشف موقف رمضان من الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي: