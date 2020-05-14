عمرو السولية: أتمنى التوفيق لـ صالح جمعة وعليه مراجعة حساباته .. فيديو

أكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه كان ينتظر تواجد الغريم التقليدي نادي الزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي شهدت غياب الفارس الأبيض، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بعد اعتبار الخصم منسحبًا.





وقال السولية في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس"، "كنا نتمنى تواجد الزمالك لتعويض خسارة مباراة الزمالك بأي ثمن، وصنعنا الكثير للوصول للاستاد مع صعوبة الأحوال الجوية، وقفنا في الملعب واتفقنا على أن ننسى تلك المباراة ونركز في المواجهة المقبلة والتي كان مقررًا ان تكون أمام صن داونز الجنوب الأفريقي ونركز في دوري الأبطال".





وعن مباراة السوبر التي خسرها الأهلي أمام الزمالك قال عمرو السولية : "لم نتجاهل التدريب على ركلات الترجيح، رينيه فايلر دربنا على ركلات الترجيح قبل مباراة السوبر وكان معروف من الذي يسدد، والجميع تدرب عليه وكنا جاهزين لها".









وواصل: "لو كنت احترفت كنت أتمنى اللعب في الدوري الإسباني وتحديدًا بريال مدريد، وافضل لحظة عشتها مع الاهلي كانت التتويج بدوري الموسم الماضي كان اصعب دوري".





وتابع: "ليس لي رأي في أزمة صالح جمعة مع المدير الفني رينيه فايلر، هو من اللاعبين الموهبين في مصر ومؤثر، من أقل فرصة يوصل للمرمى، وأتمنى أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه".





واستطرد: "الفارق بين جيلي وجيل 2012 و2013، فقد كانوا يلعبون في ظروف اصعب ومعظهم في المنتخب كان لديهم خبرات أكبر من المتواجدين حاليًا، اغلب اللاعبين الحاليين صغار وخبرات أقل".





واستكمل "من أفضل لاعبي خط وسط في تاريخ مصر، محمد شوقي حسني عبد ربه غالي، وخارج الأهلي طارق حامد، وحسن شحاته وبوب برادلي أفضل من تدرب معهم".





واختتم "سجلت هدف بقميص الأهلي في الاسماعيلي ولم احتفل احترامًا لجمهور الإسماعيلي والنادي، وبعد الاعتزال لا أريد العمل كمدرب ممكن إعلام".