AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية: الموسم الماضي هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 12:07 ص
عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي

قال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يحافظ على خوض التدريبات داخل المنزل وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.


وأضاف عمرو السولية، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي استطاع تحقيق نتائج مميزة منذ انطلاق الموسم وحتى توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.


وتابع "الظروف لم تساعدنا الموسم الماضي، ووعدنا جماهير الأهلي بالفوز بالدوري بعد الخروج أمام صن داونز".


وأكد عمرو السولية، أن الموسم الماضي كان أصعب المواسم في تاريخ النادي الأهلي قائلًا "دوري الموسم الماضي كان من أصعب وأغلى البطولات في تاريخ الأهلي".


وأوضح عمرو السولية، أنه لم يتسبب في حدوث أزمات طوال مسيرته الكروية حتى تلك اللحظة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عامر عامر يكشف سبب فشل انتقاله للنادي الأهلي..فيديو

فايلر: أشعر أنني جزء من كيان الأهلي ولدي رغبة في التجديد

فايلر: الأهلي لا يحتاج لصفقات.. وهذه نصيحتي لـ كهربا

طاهر أبو زيد: لم أحلم بما وصلت له مع النادي الأهلي .. فيديو

طاهر أبوزيد: هزيمة المنتخب أمام غانا أسوأ أيام حياتي .. فيديو

طاهر أبوزيد: حسام حسن يستحق قيادة الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بينهم طبيبة وممرضتان .. شفاء 8 حالات جديدة من كورونا بمستشفى قها للعزل

عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها.. تامر أمين يكشف علاقته بـ ياسمين الخطيب

أفضل دعاء ليلة القدر ردده النبي في العشر الاواخر من رمضان

خلافات بين صناع مسلسل رجالة البيت بعد الهجوم عليه

تركيا سبب رئيسي.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة بـ قطر

AdvertisementS

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية .. الكاف يحسم الجدل

مرتضى منصور لـ الجنايني: اسمع كلام محمود الخطيب ومتجيش جنب عدد الاجانب

إعادة فتح الملف.. الزمالك يطالب بـ لقب نادي القرن الإفريقي من الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. جدل حول رحيل كهربا.. وأزمة في التعاقد مع سعد سمير.. هجوم ناري على وائل جمعة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ صالح جمعة: بلاش تعمل زيي

أخبار الزمالك.. رحيل محمد عواد عن النادي.. مرتضى منصور لـرئيس اللجنة الخماسية: اسمع كلام الخطيب

بعد مهاجمته والتشكيك في مستواه.. أرقام وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب

رضا عبد العال ينصح كهربا بالرحيل عن الأهلي: فايلر مش مقتنع بيه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة