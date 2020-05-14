عمرو السولية: الموسم الماضي هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي ..فيديو

قال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يحافظ على خوض التدريبات داخل المنزل وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.





وأضاف عمرو السولية، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي استطاع تحقيق نتائج مميزة منذ انطلاق الموسم وحتى توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتابع "الظروف لم تساعدنا الموسم الماضي، ووعدنا جماهير الأهلي بالفوز بالدوري بعد الخروج أمام صن داونز".





وأكد عمرو السولية، أن الموسم الماضي كان أصعب المواسم في تاريخ النادي الأهلي قائلًا "دوري الموسم الماضي كان من أصعب وأغلى البطولات في تاريخ الأهلي".





وأوضح عمرو السولية، أنه لم يتسبب في حدوث أزمات طوال مسيرته الكروية حتى تلك اللحظة.