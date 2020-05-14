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رياضة

الغندور لـ ثنائي الأهلي: اللي بيجي على الزمالك مبيكسبش ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 04:34 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسام الحارتي
وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى ثنائي النادي الأهلي "التونسي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا" بعد الظهور في أحد البرامج، قائلًا "بطلوا تضحكوا علي الناس، وتعملوا حركات تبينوا فيها الانتماء للأهلي، وكلنا عارفين أن الانتماء للفلوس فقط مش أكتر، والجميع يعلم أننا في عصر الاحتراف".

وقال خالد الغندور، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الزمالك"، "نادي الزمالك لن يضيع حقه والدليل ما يحدث للتونسى حمدي النقاز لاعب الفريق بعد هروبه من القلعة البيضاء"، مشيرا إلي تعرض حمدي النقاز للحبس عقب تعديه على أحد الضباط بسبب عدم الالتزام بالتعليمات المرورية.

وتابع خالد الغندور "اللي بيجي علي الزمالك مبيكسبش، والنقاز ربنا بيدله فوق دماغه بعد هروبه من الزمالك".

وأتم "كهربا قاعد في البيت وفايلر غير مقتنع به على الإطلاق ويلجأ إلي عرض خليجي لاستكمال مشواره".

واسترشد خالد الغندور بأزمة حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر عصام الحضري عقب هروبه من القلعة الحمراء، قائلًا "الأهلي تعامل مع كهربا مع أنه لاعب ليس هاربا ولكن عندما هرب الحضري من داخل الأهلي أصبح ممنوع من الدخول نهائيا".

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