طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، و الجيزة، و الإسكندرية، و أسيوط، و كفر الشيخ، و قنا، و الفيوم، و دمياط، و الإسماعيلية، و أسوان، و بورسعيد، و شمال سيناء، و الوادي الجديد، و جنوب سيناء.



