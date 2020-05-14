التعليم : نتابع سير امتحان 2 ثانوي الآن من خلال غرف عملياتنا

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".

ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، و الجيزة، و الإسكندرية، و أسيوط، و كفر الشيخ، و قنا، و الفيوم، و دمياط، و الإسماعيلية، و أسوان، و بورسعيد، و شمال سيناء، و الوادي الجديد، و جنوب سيناء.



