اليوم آخر موعد لاستكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من منحة الـ 500 جنيه

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه من المقرر صرف الدفعة الأولى في الساعة الرابعة من عصرالخميس من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.





بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك ، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري.





وكشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم صرف المنحة للمستحقين من خلال 3083 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و930 مستحقًا ، ويتبقى623 ألفا و61 مستحقا يصرفون حتى الساعة الرابعة من غد الخميس آخر يوم في الصرف للمتخلفين .





وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها ، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.





وخصصت وزارة الاتصالات الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين ، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.





ويبلغ إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلي 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقًا ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليونا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .