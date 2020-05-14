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فن

تلك هي أقوى النساء.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها

الخميس 14/مايو/2020 - 09:49 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نوال الزغبي قائلة: "ترنح أنوثتها ...تتغنى بصوتها ... تجتاح لجهودها... و تغزو نيرانها .. تلك هي اقوى النساء".

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وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، حيث جاءت التعليقات كالتالي:
قمر يا نوال
كالعاده حضور مختلف 
ايه الجمال دا 
ربنا يحميكي ماشاء الله 
من اقوي الاصوات الي بحب اسمعها

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

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