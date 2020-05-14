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لوقف تزايد الإصابة بكورونا.. نواب يطالبون الحكومة بتطبيق الحظر الكامل في العيد.. برلماني: نخشى وقوع كارثة.. وثقافة المواطنين لم تتغير تجاه التخالط

الخميس 14/مايو/2020 - 06:31 م
حظر تجول شامل
حظر تجول شامل
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عبد الرحمن سرحان
  • فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة
  • حظر حركة السفر والتنقلات خلال عيد الفطر.. مطالبات برلمانية
  • برلماني: لا بد من الحظر الكامل في العيد حتى لا تقع كارثة

اقترح عدد من نواب مجلس النواب ضرورة فرض حظر كامل في عيد الفطر، وذلك لمنع تخالط المواطنين وتحجيم انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن ثقافة التخالط لا تزال قائمة حتى الآن.

وقدمت النائبة إيفيلن متى، عضو مجلس النواب، مقترحًا لرئيس الوزراء، لفرض حظر تجول شامل، قبل عيد الفطر، لتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن اختلاط المواطنين في العيد، ما يتسبب في تزايد أعداد فيروس كورونا بشكل كبير.
وحذرت النائبة إيلفين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن عدم فرض الحظر الكامل في عيد الفطر، خاصة وأن أغلبية المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التجمعات لا تزال قائمة إلى الآن، واحتمالية تفشي الفيروس تزداد يومًا تلو الآخر، ورغم ذلك لا يوجد حرص من المواطنين، رغم تعويل الحكومة على وعيهم.

وانتقدت النائبة إيفيلين متى بعض المواطنين الذين خرجوا لشراء ملابس العيد والسيدات اللاتي قمن بعمل "كعك العيد"، في المخابز الخارجية، في تعدٍ واضح على تعليمات الصحة بعدم التعامل أو التجمعات الخارجية إلى في أضيق الحدود وللحاجة الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها.

وناشدت عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة أن يكون هناك فرض لحظر تجوال شامل، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين للقرار، لاسيما وأن هناك عددا من المواطنين الذين قاموا باختراق قرار حظر حركة المواطنين، وقاموا بالتجول في الشوارع وبعضهم قام بلعب كرة القدم.


كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، الدولة بتطبيق إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر، مثلما حدث في عيد شم النسيم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى وهو ما قد يترتب عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا  ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح، مضيفا أنه بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم يتم الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس وهو ما ترتب عليه زيادة الأعداد.

وطالب النائب بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفترة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها فى عيد شم النسيم.
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