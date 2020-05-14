لوقف تزايد الإصابة بكورونا.. نواب يطالبون الحكومة بتطبيق الحظر الكامل في العيد.. برلماني: نخشى وقوع كارثة.. وثقافة المواطنين لم تتغير تجاه التخالط





وأوضح أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى وهو ما قد يترتب عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح، مضيفا أنه بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم يتم الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس وهو ما ترتب عليه زيادة الأعداد.





وطالب النائب بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفترة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها فى عيد شم النسيم.