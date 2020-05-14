لوقف تزايد الإصابة بكورونا.. نواب يطالبون الحكومة بتطبيق الحظر الكامل في العيد.. برلماني: نخشى وقوع كارثة.. وثقافة المواطنين لم تتغير تجاه التخالط

- فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة
- حظر حركة السفر والتنقلات خلال عيد الفطر.. مطالبات برلمانية
- برلماني: لا بد من الحظر الكامل في العيد حتى لا تقع كارثة
اقترح عدد من نواب مجلس النواب ضرورة فرض حظر كامل في عيد الفطر، وذلك لمنع تخالط المواطنين وتحجيم انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن ثقافة التخالط لا تزال قائمة حتى الآن.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، الدولة بتطبيق إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر، مثلما حدث في عيد شم النسيم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.