محمد أبو سعدة: ضم شهداء الجيش والشرطة لمبادرة "عاش هنا".. فيديو





قال الدكتور محمد أبو سعدة ، مدير جهاز التنسيق الحضارى إن مشروع عاش هنا التابع لوزارة الثقافة بدأ منذ حوالى عام ونصف حيث قامت الفكرة على المؤثرين بأماكن مختلفة ، أدباء ومثقفين وشخصيات عامة .





وأضاف محمد أبو سعدة ، خلال مداخلة هاتفيةببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن وزيرة الثقافة وجهت تكليفاتها الشهر الماضى بقرار ضم شهداء الجيش والشرطة لمشروع " عاش هنا " ..





ولفت مدير جهاز التنسيق الحضارى ، لضم 20 شخصية من الأبطال شهداء الجيش والشرطة ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من وضع 400 شخصية مؤثرة من شهداء الجيش والشرطة مع انتهاء العام الحالى .





وأشار ، إلى أن مشروع " عاش هنا " يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة مع المركز القومى للتنسيق الحضارى ، ومركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .





وتابع الدكتور محمد أبو سعدة ، مدير جهاز التنسيق الحضارى ، أن مشروع عاش هنا يهدف لتخليد الأماكن الاثرية التى عاش بها شهدائنا من الجيش والشرطة .



