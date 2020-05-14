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محمد أبو سعدة: ضم شهداء الجيش والشرطة لمبادرة "عاش هنا".. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 12:18 م
محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة
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شيرين عادل

قال  الدكتور محمد أبو سعدة ، مدير جهاز التنسيق الحضارى إن  مشروع عاش هنا التابع لوزارة الثقافة بدأ منذ حوالى عام ونصف حيث قامت الفكرة على المؤثرين بأماكن مختلفة  ، أدباء ومثقفين وشخصيات عامة .

وأضاف محمد أبو سعدة  ، خلال مداخلة هاتفيةببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن وزيرة الثقافة وجهت تكليفاتها الشهر الماضى بقرار ضم شهداء الجيش والشرطة لمشروع  " عاش هنا "   ..

ولفت  مدير جهاز التنسيق الحضارى ، لضم 20 شخصية من الأبطال شهداء الجيش والشرطة ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من وضع 400 شخصية مؤثرة من شهداء الجيش والشرطة مع انتهاء العام الحالى .

وأشار ، إلى أن مشروع " عاش هنا "  يتم بالتعاون مع  وزارة الثقافة ممثلة مع المركز القومى للتنسيق الحضارى  ، ومركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  .

وتابع   الدكتور محمد أبو سعدة ، مدير جهاز التنسيق الحضارى ، أن مشروع عاش هنا يهدف لتخليد الأماكن الاثرية التى عاش بها شهدائنا من الجيش والشرطة . 

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