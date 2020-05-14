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أخبار العالم

وزير التعليم السعودي يبحث معايير قبول طلاب الجامعات في العام المقبل

الخميس 14/مايو/2020 - 12:20 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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عبدالله قدري

ناقش وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء، معايير قبول الطلاب في الجامعات خلال العام الجامعي المقبل.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التعليم عن بُعد، مع رؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية وعمداء القبول والتسجيل.

وأشار وزير التعليم إلى أن قيادة بلاد الحرمين الشريفين تراعي الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بالإضافة  إلى توفير الدعم لكل الجهود التي تبذلها هيئة تقويم التعليم لاستكمال متطلبات القبول في الجامعات للعام الدراسي المقبل.

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كما ناقش وزير التعليم مع رؤساء الجامعات ورئيس هيئة تقويم التعليم معايير وخيارات القبول الجامعي المتاحة والممكنة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة.

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