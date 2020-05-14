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فن

الطفل آدم وهدان يكشف كواليس مسلسل لعبة النسيان

الخميس 14/مايو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الطفل آدم وهدان، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، من خلال تجسيده شخصية "يحيى" ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض في رمضان.

وقال آدم في تصريح لـ "صدى البلد": "كنا نضحك كثيرًا، ونلتقط الصور، دائمًا في الكواليس، أما بالنسبة لدينا، أنا أحبها كثيرًا، أحبها من الداخل والخارج، ودائمًا أقوم بالتقاط الصور التذكارية معها".

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كما تابع قائلاَ:" تلقيت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الدور، ولكن أفضل التعليقات التي أحببتها عندما قالوا لي إنني أحسن ممثل صغير هذا العام، وإنني حصان أسود".

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.


"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


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