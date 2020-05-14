لعبة النسيان.. دينا الشربيني خاينة للمرة الثانية

إلى الرجل الغامض الذي كان يصوّرها خلسةً، لتذهب إلى بيته وتتذكر أنها كانت على علاقة به قبل فقدانها للذاكرة، ومع مشادة كلامية بينها هددها فيها بأن يفضحها بنشر جميع الصور التي لديه، أو أن تظل في علاقة معه مثلما كانت، لتنصدم رقية من تهديده، وتفشل في الهرب منه إلى أن تضربه وتهرب، وتجلس في سيارتها تحاول تذكّر كيف كانت علاقتها به في الماضي. توصّلت رقية "دينا الشربيني" في الحلقة العشرين من مسلسل لعبة النسيان إلى الرجل الغامض الذي كان يصوّرها خلسةً، لتذهب إلى بيته وتتذكر أنها كانت على علاقة به قبل فقدانها للذاكرة، ومع مشادة كلامية بينها هددها فيها بأن يفضحها بنشر جميع الصور التي لديه، أو أن تظل في علاقة معه مثلما كانت، لتنصدم رقية من تهديده، وتفشل في الهرب منه إلى أن تضربه وتهرب، وتجلس في سيارتها تحاول تذكّر كيف كانت علاقتها به في الماضي.



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وحتى الآن لم تيأس رقيّة من تتبع أي تفاصيل حول الدكتور محمد عبد السلام، فاستغلت وجودة في مؤسسة الشيال، وبدأت بطباعة بعض الصور التي تخصه بعدما لاحظت أن اسم محمد عبد السلام مكتوب على شخص آخر غير الذي قابلته، أما عن علاقة تمارا (هنا داود) ومازن (حسن مالك) فمازال كل منهما لا يعرف أي تفاصيل حول علاقة رقية بـعمرو وخالد (أحمد داود)، وأن عم مازن هو الشخص المتسبب في قتل والدها، فإلى أين ستسير هذه العلاقة؟.





حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد. ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".



مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا