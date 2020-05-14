AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبة النسيان.. دينا الشربيني خاينة للمرة الثانية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:11 ص
لعبة النسيان
لعبة النسيان
Advertisements
محمد نبيـل
توصّلت رقية "دينا الشربيني" في الحلقة العشرين من مسلسل لعبة النسيان  إلى الرجل الغامض الذي كان يصوّرها خلسةً، لتذهب إلى بيته وتتذكر أنها كانت على علاقة به قبل فقدانها للذاكرة، ومع مشادة كلامية بينها هددها فيها بأن يفضحها بنشر جميع الصور التي لديه، أو أن تظل في علاقة معه مثلما كانت، لتنصدم رقية من تهديده، وتفشل في الهرب منه إلى أن تضربه وتهرب، وتجلس في سيارتها تحاول تذكّر كيف كانت علاقتها به في الماضي.



وحتى الآن لم تيأس رقيّة من تتبع أي تفاصيل حول الدكتور محمد عبد السلام، فاستغلت وجودة في مؤسسة الشيال، وبدأت بطباعة بعض الصور التي تخصه بعدما لاحظت أن اسم محمد عبد السلام مكتوب على شخص آخر غير الذي قابلته، أما عن علاقة تمارا (هنا داود) ومازن (حسن مالك) فمازال كل منهما لا يعرف أي تفاصيل حول علاقة رقية بـعمرو وخالد (أحمد داود)، وأن عم مازن هو الشخص المتسبب في قتل والدها، فإلى أين ستسير هذه العلاقة؟.


ويُعرض مسلسل لعبة النسيان  حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر
قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا
قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

مليون مشاهدة لمشهد انهيار دينا الشربيني في "لعبة النسيان"

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

وصلة رقص لـ رجاء الجداوي مع دينا الشربيني في لعبة النسيان

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تواجه الجميع للمرة الأولى

دليل إدانة دينا الشربيني ينكشف في لعبة النسيان

ترشيحاتنا

رد فعل الجمهور السوداني بعد خروج رضوان البرنس من السجن.. شاهد

رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو

علامات تكشف الإصابة بـ فيروس كورونا قبل التحليل

كان صديقي وبحبه.. حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية

صورة جديدة لـ إنجى وجدان مع زوجها | وجمهورها: جميلة زى ما انتى

بـ صوت واحد و14 لغة.. العالم يتوحد خلف الطيب وفرانسيس للقضاء على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة