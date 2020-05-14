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رياضة

75 يوما.. خطة جديدة لـ استئناف الدورى المغربي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:57 م
الوداد والرجاء المغربي
الوداد والرجاء المغربي
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف المغربية، عن وضع خطة لإستئناف مسابقة الدورى المغربي الموسم الحالي خلال 75 يوما بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها النشاط علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

ووفقا لتقرير نشره موقع le sports 360 فإن اللجنة المكلفة من الاتحاد المغربي لكرة القدم بوضع خطة لـ استئناف الموسم الحالي وضعت خطة لإنهاء ال15 مباراة المقبلة من بطولة الدوري . 


وتم تقسيم المدة علي مرحلتين الاولى لمدة 15 يوما لخوض كل المباريات المؤجله مسبقا بمعدل مباراة كل 6 أيام وإذا لم تلعب مباراة لأي ظرف كان سيتم لعبها خلال فترة الراحة علي ان تلعب باقي المباريات بشكلها الطبيعي خلال ال60 يوما الاخري . 

وكان الاتحاد المغربي قرر عدم إصدار قرار سواء بإستئناف المسابقة او الغاء الفترة الحالية الا بعد 20 مايو وهو موعد الحكومة لإلغاء الحجر الصحي . 

جدير بالذكر ان فريق الوداد يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى المغربي برصيد 36 نقطة وله اربع مباريات مؤجلة بينما جاء الفتح في المركز الثاني برصيد 35 نقطة . 
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