مصر تستهلك سنويًا 22 ألف طن من تقاوى الذرة

وجه الدكتور وهبة الجزار ، المشرف العام على البرنامج الوطنى لانتاج التقاوى الشكر لكل قيادات الدولة على كل ما يقدموة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد داعيا الله ان يرفع هذا الوباء عن مصر والعالم كلة .





واضاف " الجزار " من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع على القناة " الاولى المصرية " ، أن البرنامج الوطنى برنامج كبير وعظيم ، مشيرا الى ان مركز البحوث الزراعية هو الفكر والبحث العلمى لدى وزارة الزراعة





المشرف العام على البرنامج الوطنى لانتاج التقاوى أن مركز البحوث الزراعية هو المنوط بأنتاج التقاوى بصفة عامة على كافة محافظات الجمهورية ، واشاد بنجاح المركز فى توفير تقاوى كافة المحاصيل الزراعية واوضح





وتابع المشرف العام على البرنامج الوطنى لانتاج التقاوى أن مصر تستهلك سنويًا 22 الف طن من الذرة بالاضافة الى ان برنامج القمح ايضاَ يغطى حوالى 100% بما يقدر بحوالى من 1400 الى 1500 طن سنويًا .





وأكد أن برنامج الارز يغطى على خريطى التقاوى 100% منوها الى ان الارز انتج لهذا العام حوالى من 850 طن تقاوى اساس تكفى ان تغطى بها الشركات البلد فى تلك الظروف .