خلال الربع الأول.. 4.66 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية

جمارك أبوظبي أن قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية بلغت حوالي 4.66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، فيما وصل الوزن الإجمالي لتجارة الإمارة من المواد الغذائية في الفترة ذاتها إلى أكثر من 1.18 مليون طن من خلال أكثر من 41 ألف معاملة⁣ ⁣ أعلنتأن قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية بلغت حوالي 4.66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، فيما وصل الوزن الإجمالي لتجارة الإمارة منفي الفترة ذاتها إلى أكثر من 1.18 مليون طن من خلال أكثر من 41 ألف معاملة⁣ ⁣













واردات أبوظبي من المواد الأغذية 2 مليار درهم، وبلغت الصادرات أكثر من 1.7 مليار درهم، في حين سجلت تجارة إعادة التصدير أكثر من 882 مليون درهم⁣ .⁣ ‏‎وتجاوزت قيمةمن المواد الأغذية 2 مليار درهم، وبلغت الصادرات أكثر من 1.7 مليار درهم، في حين سجلت تجارة إعادة التصدير أكثر من 882 مليون درهم⁣ .⁣

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المواد الغذائية عبر مراكزها الجمركية بسهولة لدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة⁣ ‏‎وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها المستمرة في تيسير حركة التجارة منعبر مراكزها الجمركية بسهولة لدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة⁣



