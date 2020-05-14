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اقتصاد

خلال الربع الأول.. 4.66 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:42 م
جمارك ابوظبي
جمارك ابوظبي
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ولاء عبد الكريم
أعلنت جمارك أبوظبي أن قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية بلغت حوالي 4.66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، فيما وصل الوزن الإجمالي لتجارة الإمارة من المواد الغذائية في الفترة ذاتها إلى أكثر من 1.18 مليون طن من خلال أكثر من 41 ألف معاملة⁣ ⁣



‏‎وتجاوزت قيمة واردات أبوظبي من المواد الأغذية 2 مليار درهم، وبلغت الصادرات أكثر من 1.7 مليار درهم، في حين سجلت تجارة إعادة التصدير أكثر من 882 مليون درهم⁣ .⁣
‏‎وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تعزيز جهودها المستمرة في تيسير حركة التجارة من المواد الغذائية عبر مراكزها الجمركية بسهولة لدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف الراهنة⁣

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