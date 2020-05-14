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محافظات

نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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محمود زيدان
زارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، الطبيب محمود سامي، طبيب الحميات، الذي أصيب بفقدان بصره، نتيجة الإجهاد أثناء تأدية عمله بمستشفى عزل بلطيم، وذلك قبل سفره إلى طنطا عبر إحدى سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء بعض الفحوصات الطبية على العين.

جاء ذلك بحضور الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور أحمد فتح الله، مدير إدارة التدريب.

وأجرت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اتصالات هاتفية مع مسئولي وزارة الصحة بطنطا، والتنسيق لإجراء الفحوصات اللازمة للطبيب المصاب بفقدان بصره، تمهيدًا لنقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي لاستكمال رحلة علاجه بها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان الطبيب محمود سامي، طبيب الحميات بمستشفى بيلا، والمنتدب ضمن طاقم العمل بمستشفى العزل ببلطيم تعرض إلى ارتشاح رئوي وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي إلى 7/ 15 على مقياس جلاسكو، وفقدان بصره أثناء عمله ضمن فريق العمل بمستشفى بلطيم النموذجي. 

كما تعرض الطبيب محمود سامي إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت 9 مايو ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.

وقدم أطباء العناية الطبية اللازمة، للطبيب داخل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية، وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم استدعاء طبيب الرمد وطبيب نفسية وعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.

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نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور
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