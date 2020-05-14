قريبا.. البنوك تطلق مبادرة لدعم السياحة والمطاعم





وكشف الأتربى، خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، عن إطلاق مبادرة من قبل البنوك المصرية لإنقاذ الشركات السياحة والمطاعم السياحية لتمويلها خلال الأسبوعين القادمين، وذلك من خلال تمويل وقروض بفائدة 5٪.





ولفت إلى أن الإجراءات التى اتخذتها البنك المركزى لمواجهه فيرس كورونا من مبادرات بنحو 150 مليار جنيه لدعم القطاعات المختلفة من المقاولات والصناعة والسياحة وغيرها، إضافة إلى خفض الفائدة 3% جرئية.







وأشار الأتربي إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي سيكون لها أثرا ايجابيا في السوق وسوف يظهر سريعا





وأضاف الأتربى أن البنك المركزى يأخذ قرارات استباقية دائما، وتم تطبيقها للعملة المرتبطة بالكوليدور، وهناك مبادرات العملة المتعثرين والشركات المتوسطة ومبادرة 100 مليارات جنيه للصناعة ومنها 10%.





مشيرا إلى أن البنك المركزي يدار بكفاءة عالية ويتخذ كل ما يلزم من القرارات لصالح المواطن المصري.



