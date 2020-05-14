تفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنا بالسعودية

فعلت وزارة العدل السعودية ، إجراءات المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنًا في المملكة، حسبما نشر موقع سبق السعودي.





وحسب نص عليه قرار وزارة العدل ، يجري العمل الآن على تفعيل الخدمة في سجون أخرى، بهدف تسريع النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي، ضمن جهود الممكلة في مواجهة كورونا





عن هذا قالت وزارة العدل في بيان صحفي، إن خطوة إجراء المحاكمات عن بعد تأتي ضمن الحفاظ على صحة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وحسب وزارة العدل، فقد جرى تفعيل المحاكمة عن بعد في كل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، إضافة إلى المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع.





وفيما يتعلق بالتقنيات المتسخدمة في المحاكمة وآلية تطبيقها، أوضحت الوازارة أنها تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين من خلال نظام ناجز المحاكم.



