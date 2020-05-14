AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفعيل إجراءات المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنا بالسعودية

الخميس 14/مايو/2020 - 03:20 م
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
عبدالله قدري
فعلت وزارة العدل السعودية، إجراءات المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنًا في المملكة، حسبما نشر موقع سبق السعودي.

وحسب نص عليه قرار وزارة العدل، يجري العمل الآن على تفعيل الخدمة في سجون أخرى، بهدف تسريع النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي، ضمن جهود الممكلة في مواجهة كورونا.

عن هذا قالت وزارة العدل في بيان صحفي، إن خطوة إجراء المحاكمات عن بعد تأتي ضمن الحفاظ على صحة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا

وحسب وزارة العدل، فقد جرى تفعيل المحاكمة عن بعد في كل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، إضافة إلى المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع.

وفيما يتعلق بالتقنيات المتسخدمة في المحاكمة وآلية تطبيقها، أوضحت الوازارة أنها تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين من خلال نظام ناجز المحاكم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجاهل تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا.. وزير العدل ينهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية

أستاذ قانون: التقاضي أونلاين يحل أزمة تأجيل القضايا في المحاكم

تعرف على أقل مدن السعودية تسجيلا للإصابات بكورونا

أخبار السعودية اليوم: تحذير عاجل من الحكومة إلى المواطنين والمقيمين.. تدريب المأذونين على كيفية عقد الزواج إلكترونيا.. ووزارة العدل تطلق منظومة خدمات عن بعد

17 مدينة سعودية تسجل حالة إصابة كورونا واحدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ليس حرا.. محمد فضل الله يكشف مصير سعد سمير فى النادي الأهلي

لتجنسها بالإسرائيلية.. إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة عشرينية

البرلمان: إصابة أبناء النائبة شيرين فراج بـ كورونا.. وسلبية 12 عضوا

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

أهم الأخبار.. مصل لـ كورونا خلال عام.. الحكومة تهدد بعقوبات صارمة مع إجراءات التعايش

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

نص كلمة شيخ الأزهر في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا

بعد تصديق الرئيس السيسى.. شروط الحصول على العلاوات الخمس وموعد الزيادة

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تتألق بالكاجوال على إنستجرام .. شاهد

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

إريتريا العراقة والتاريخ.. قصة أول مسجد فى أفريقيا