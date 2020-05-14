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محافظات

مستند.. أهالي منطقة سفاجا البلد تناشد المحافظ بسبب مياه الشرب

الخميس 14/مايو/2020 - 04:49 م
ضعف المياه
ضعف المياه
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إبراهيم جادالله

تعانى بعض المناطق في مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، بعدم انتظام عمليات ضخ المياه في مواعيدها المحددة وأيضا قلة عدد ساعات الضخ.

 

ومن جانبه قال محمد جمال عاشور أحد أبناء المدينة، أن منطقة سفاجا البلد تعانى أشد المعاناه فى عمليات ضخ المياه، موكدا أنه تم قطع ضخ مياه الشرب عن المنطقة فى حين اننا لم نكمل تعبئه المياه والبعض لم يستطع التعبئه نظرا لضعف وقلة وقت الضخ للمياه، تكفل على كاهل أهالى المنطقة تكمله وتعبئه المياه بواسطه عربات خاصه قاموا بشرائها من شركه مياه الشرب.

 

وأضاف"عاشور" نحن بصدد نقل عدوى بيننا بسبب قلة المياه وحرصنا الشديد على تعقيم المنازل والالتزام المنزلى للحد من انتشار العدوى ولا يقدر الآهالى الاستمرار فى تلك المشكله وذلك بسبب ان المشكله منذ أكثر من شهرين وتتكرر مع قدوم الصيف وهى نفس مشكله الأعوام السابقة وغير ذلك المواعيد الغير مناسبة فى فتح الضخ حيث هذه المرة اتتى الينا الساعه الرابعه فجرا الى الساعه السادسه صباحا.

 

وأوضح عاشور، تأتى المشكله فى حين اننا لا يوجد أشغال للقرية السياحيه ولا العاملين بقطاع السياحه غير موجودين اى ان المشكله اتت بالرغم من توافر ما يقرب من 12 متر مربع لمدينه سفاجا من الخط العمومى.

 

وناشد أهالى منطقة سفاجا البلد محافظ البحر الأحمر قد، ورئيس المدينة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، وذلك بسبب عجزنا عن الاتصال بالمهندس والعامل القائمين على العمل بسبب غلق هواتفهم حتى لا نتمكن من الاتصال بهم لمساعدتنا علما بأنها ليست السابقة الأولى لقطع المياه بالرغم أن جميع المناطق التى من حولنا لها أكثر من 6 ساعات.

مستند.. أهالي منطقة سفاجا البلد تناشد المحافظ بسبب مياه الشرب
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